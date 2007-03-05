СБУ проводит обыски в своих подразделениях

17:32, 05 марта 2007
Политика
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Ющенко прослушивание Мороза не заказывал

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Служба безопасности Украины категорически отрицает, что получала указания от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прослушивать председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя одно из последних заявлений народного депутата Украины (фракция СПУ) Ивана БОКОГО.

“Каких-либо указаний относительно прослушивания телефонных разговоров ни одного гражданина Украины, в частности Александра Александровича МОРОЗА, от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Служба безопасности не получала”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, единственное указание, которое имеет СБУ Украины, - способствовать объективному расследованию уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины по факту незаконного прослушивания разговора председателя Верховной Рады с иностранным дипломатом, и привлечению виновных к ответственности независимо от должностей и мест работы.

По данным В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на сегодняшний день Генпрокуратурой по указанному делу проведены безотлагательные следственные действия, среди которых, - обыски в оперативно-технических подразделениях Службы безопасности и их отдельных сотрудников.

Службой безопасности предоставляется максимальное содействие в расследовании указанного уголовного дела, заверил и.о. председателя СБУ.

Он также отметил, что проведенным Службой безопасности Украины собственным служебным расследованием установлено, что прослушивание и любые другие оперативно-розыскные мероприятия касательно А.МОРОЗА не проводились.

В связи с этим и.о. председателя СБУ призвал все политические силы Украины, народных депутатов Украины, в частности И.БОКОГО, исключить тему прослушивания из политической плоскости и рассматривать ее в рамках расследования соответствующего уголовного дела и в случае наличия соответствующей информации предоставить ее Генеральной прокуратуре.

Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал не делать голословных обвинений и не политизировать ситуацию, а предоставить возможность Генпрокуратуре и СБУ установить истину и привлечь виновных к ответственности.

В то же время на вопрос журналистов о возможной причастности к прослушиванию А.МОРОЗА сотрудников спецслужб В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил, что не может отбросить такой возможности.

Отвечая на вопрос, сколько в настоящее время у СБУ насчитывается устройств для прослушивания телефонных разговоров граждан, он сказал, что «около 30. Это то, что используется центральным управлением и то, что мы используем с разрешения суда в регионах Украины».

Как сообщал УНИАН, 12 января лидер фракции Социалистической партии Украины И.БОКИЙ обнародовал заявление с требованием расследовать факт прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА, ссылаясь, что в одном из Интернет-изданий появилось расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов

В начале февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту нарушения тайны телефонного разговора А.МОРОЗА с представителем дипломатических кругов в государстве.

27 февраля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что по делу о прослушивании А.МОРОЗА еще никому не предъявлены обвинения.

По его словам, версии о том, кто бы мог прослушивать председателя ВР, различные, включая и возможную причастность к этому сотрудников правоохранительных органов, а также частных структур, которые «на нелегальных основаниях» имеют устройства для прослушивания.

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