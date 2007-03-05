СБУ проводит обыски в своих подразделениях

Служба безопасности Украины категорически отрицает, что получала указания от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО прослушивать председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя одно из последних заявлений народного депутата Украины (фракция СПУ) Ивана БОКОГО.

“Каких-либо указаний относительно прослушивания телефонных разговоров ни одного гражданина Украины, в частности Александра Александровича МОРОЗА, от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Служба безопасности не получала”, - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, единственное указание, которое имеет СБУ Украины, - способствовать объективному расследованию уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Украины по факту незаконного прослушивания разговора председателя Верховной Рады с иностранным дипломатом, и привлечению виновных к ответственности независимо от должностей и мест работы.

По данным В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на сегодняшний день Генпрокуратурой по указанному делу проведены безотлагательные следственные действия, среди которых, - обыски в оперативно-технических подразделениях Службы безопасности и их отдельных сотрудников.

Службой безопасности предоставляется максимальное содействие в расследовании указанного уголовного дела, заверил и.о. председателя СБУ.

Он также отметил, что проведенным Службой безопасности Украины собственным служебным расследованием установлено, что прослушивание и любые другие оперативно-розыскные мероприятия касательно А.МОРОЗА не проводились.

В связи с этим и.о. председателя СБУ призвал все политические силы Украины, народных депутатов Украины, в частности И.БОКОГО, исключить тему прослушивания из политической плоскости и рассматривать ее в рамках расследования соответствующего уголовного дела и в случае наличия соответствующей информации предоставить ее Генеральной прокуратуре.

Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал не делать голословных обвинений и не политизировать ситуацию, а предоставить возможность Генпрокуратуре и СБУ установить истину и привлечь виновных к ответственности.

В то же время на вопрос журналистов о возможной причастности к прослушиванию А.МОРОЗА сотрудников спецслужб В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил, что не может отбросить такой возможности.

Отвечая на вопрос, сколько в настоящее время у СБУ насчитывается устройств для прослушивания телефонных разговоров граждан, он сказал, что «около 30. Это то, что используется центральным управлением и то, что мы используем с разрешения суда в регионах Украины».

Как сообщал УНИАН, 12 января лидер фракции Социалистической партии Украины И.БОКИЙ обнародовал заявление с требованием расследовать факт прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА, ссылаясь, что в одном из Интернет-изданий появилось расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов

В начале февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прослушивания телефонных разговоров А.МОРОЗА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту нарушения тайны телефонного разговора А.МОРОЗА с представителем дипломатических кругов в государстве.

27 февраля генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что по делу о прослушивании А.МОРОЗА еще никому не предъявлены обвинения.

По его словам, версии о том, кто бы мог прослушивать председателя ВР, различные, включая и возможную причастность к этому сотрудников правоохранительных органов, а также частных структур, которые «на нелегальных основаниях» имеют устройства для прослушивания.