Судьба Медведчука решится в мае

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) намерена в мае этого года провести съезд, во время которого будет рассмотрено заявление Виктора МЕДВЕДЧУКА о его отставке с должности лидера партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил член политбюро СДПУ(о) Леонид КРАВЧУК.

Он напомнил, что в прошлом году В.МЕДВЕДЧУК подал заявление об отставке в политбюро СДПУ(о). Однако, даст ли съезд согласие на его освобождение, Л.КРАВЧУК отказался прогнозировать. Он также не исключил, что во время съезда может быть рассмотрен вопрос об изменении названия партии.

Л.КРАВЧУК также сообщил, что на данное время специальная комиссия под руководством заместителя председателя СДПУ(о) Юрия ЗАГОРОДНЕГО изучает ситуацию в региональных организациях партии. Л.КРАВЧУК отметил, что на сегодня есть необходимость в усовершенствовании и реформировании региональных структур.

На вопрос журналистов, будет ли СДПУ(о) принимать участие в досрочных выборах в Верховную Раду в случае их проведения, Л.КРАВЧУК отказался дать четкий ответ, объяснив это тем, что на данное время партия к этому не готова.