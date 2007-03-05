Ющенко поблагодарил Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил правительству внести в парламент согласованный законопроект о повышении социальных стандартов.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

В.ЮЩЕНКО выразил правительству благодарность за поддержку его инициатив по повышению прожиточного минимума, минимальной зарплаты, а также пенсий и других видов материальной помощи.

В то же время в своем письме к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ Президент указал на то, что в государственном бюджете в полном объеме есть ресурс, необходимый для финансирования этих социальных выплат. Речь идет о неучтенных Министерством финансов 1,2 млрд. грн. от налога на доходы физических лиц и 3 млрд. грн. взносов в Пенсионный фонд.

Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, при подготовке закона о бюджете-2007 не был учтен дополнительный ресурс в 10 млрд. грн., сформированный за счет увеличения фактических объемов ВВП от заложенной в расчеты суммы. Таким образом, ориентировочный дополнительный ресурс бюджета без источников, определенных Минфином, составляет около 13 млрд. грн.

Учитывая это, подчеркнул Президент, отпадает необходимость финансировать социальные выплаты путем увеличения дефицита государственного бюджета.

«При достаточном внутреннем ресурсе мы не имеем права одалживать деньги за границей, чтобы платить украинцам пенсии и зарплаты. Сегодняшние социальные расходы не могут стать долговым бременем для будущих поколений», – отметил Президент.

Глава государства предложил повысить социальные стандарты путем внесения в Верховную Раду согласованного законопроекта.