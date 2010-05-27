Теперь Тигипко должен уйти в отставку?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает руководителю экономического блока правительства Сергею ТИГИПКО уйти в отставку в связи с проведением антиреформаторской политики.

Об этом она заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства, посвященном поддержке малого и среднего бизнеса, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что “политика правительства ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА привела к падению притока инвестиций, падению фондового рынка и другим негативным явлениям в экономике страны”.

«Это сигналы власти, которые свидетельствуют о неправильной фискальной политике, о непрофессиональных подходах в экономике, которые власть должна или откорректировать, или мы покатимся в другую неблагополучную сторону», - подчеркнула она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что С.ТИГИПКО проводит антиреформаторскую политику, которая сворачивает все экономические свободы, достигнутые за последнее время.

Председатель профильного комитета казала, что С.ТИГИПКО, который позиционировал себя как реформатор, должен уйти в отставку.

«После внесения изменений в законы о налогообложении, которыми впервые налоговой и милиции разрушили круглосуточно и без предупреждения врываться в любой офис, в любой ларек, куда угодно – после такого ответственный политик, который презентовал себя как реформатор, должен был бы уйти отдыхать», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.