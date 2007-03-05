Кравчук разработал секретный план

Экс-президент Украины, один из лидеров СДПУ(о) Леонид КРАВЧУК собирается в ближайшее время направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ и премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ план действий по урегулированию политической ситуации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил сегодня во время пресс-конференции.

“Я подготовил план действий для создания предпосылок положительного решения конституционного процесса, для создания соответствующей политической ауры в обществе, соответствующих действий ветвей власти и соответствующих шагов навстречу друг другу лидеров государства”, - сказал он.

Л.КРАВЧУК отметил, что сегодня все ветви власти в своих противоречиях зашли слишком далеко. “Сегодня без шагов навстречу, без создания соответственно ауры и человеческой, и должностной продолжать конституционный процесс очень тяжело и невозможно”, - отметил экс-президент.

В то же время Л.КРАВЧУК отказался рассказать о сути плана действий, пояснив это тем, что готов будет обнародовать его в СМИ только после того, как направит этот документ руководителям государства. Он сообщил, что план действий состоит из двух страниц и содержит “абсолютно конкретные вещи”.

Экс-президент также отрицательно отнесся к инициативам ряда политических сил о проведении досрочных парламентских и президентских выборов. По его словам, если такое решение будет принято, то оно будет противоречить Конституции Украины. “Это опасно выйти сегодня из-под власти закона. Поэтому я против досрочных парламентских и президентских выборов”, - сказал Л.КРАВЧУК.

При этом он раскритиковал как действия оппозиции, так и действия провластных политических сил, которые заявляют о возможности досрочных выборов. Экс-президент назвал непонятной такую ситуацию, ввиду того, что и Президент Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ неоднократно призывали к поиску компромисса для урегулирования сложившегося кризиса.