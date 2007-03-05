Тимошенко рассказала, как регионалы подставляют Крысу Ларису

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что во время визита в США была поставлена точка в провокациях, которые касались якобы ее причастности к делу бывшего премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на пресс-конференции по результатам своего визита в США, который продолжался с 28 февраля по 3 марта. Она отметила: «я счастлива, что мой визит положил конец всем провокационным заявлениям, которые связаны с тем, что якобы я где-то там в деле ЛАЗАРЕНКО прохожу в каком-то статусе».

Она добавила, этот визит, а также заявления посольства засвидетельствовали, что «я имею к делу ЛАЗАРЕНКО приблизительно такое же отношение, как к Октябрьской революции». «Это уже точка на провокациях, которые касались этого вопроса», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сказала, что счастливая от того, что такая точка в данном вопросе поставлена.

Комментируя заявления со стороны власти, которые, по ее мнению, призваны дискредитировать оппозицию, Тимошенко отметила:

"Мне досадно, что интеллекта у Партии регионов хватает только на методы старухи Шапокляк, например, подбросить кошелек на веревочке и дергать, или Крысу Ларису где-то подставить и от этого получить удовольствие".

"Я хочу сказать, что на мне это крысятничество не сработает", - цитирует Тимошенко "Украинская правда".