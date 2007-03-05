Тимошенко заказала Ющенко подарок на 8 марта

Лучшим подарком для женщин Украины на 8 марта от Президента Украины были бы досрочные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ожидает от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО проведения последовательной политики единения демократических сил и проведения досрочных парламентских выборов.

Говоря о том, чего она ожидает от мужчин, которые входят в ее политическую команду, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «в нашей политической команде работают настоящие джентльмены».

По словам лидера БЮТ, она не слышала ни разу, чтобы мужчины из ее команды «хотя бы одно плохое слово сказали в сторону какой-либо женщины из какой-либо политической команды».

«И я горжусь тем, что в нашей команде именно такие мужчины работают и что они всегда, даже в политической борьбе, могут оставаться политическими джентльменами, в первую очередь», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ожидает от Партии регионов на праздник «очередной порции грязи провокаций и собственно проявления их настоящей сущности, где ничего человеческого нет, в том числе и на 8 марта».

Она сказала, что от своих родных ожидает выходного дня «с любовью и поддержкой и с нормальными подарками, которые... всегда мужчины дарят женщинам».