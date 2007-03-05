Ющенко пугает министров гневом Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел рабочее совещание по вопросам социальной политики с министром труда и социальной политики Михаилом ПАПИЕВЫМ, министром здравоохранения Юрием ПОЛЯЧЕНКО, министром науки и образования Станиславом НИКОЛАЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве главы государства, в центре внимания участников совещания был вопрос социальной политики, в первую очередь речь шла о погашении задолженности по заработной плате и обеспечении своевременных расчетов с работниками.

Глава государства выразил обеспокоенность возникновением в январе новых долгов по зарплате – их общий объем увеличился на 11% (почти на 90 млн. грн.), а на действующих предприятиях – почти на 17%. Особенно тревожат Президента высокие (на треть) темпы увеличения долгов государственных предприятий, которые находятся в подчинении министерств и ведомств центральных органов исполнительной власти.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в Харьковской области только на завод им. Малышева и ОАО «Первомайский «Химпром», непосредственно подчиненные Минпромполитики, приходится почти две трети долга всех действующих предприятий области.

В Черниговской области аналогичная ситуация – долг подчиненного МЧС ГП «Прилуцкий завод «Пожспецмаш» (3,2 млн.грн.) составляет более 40% областной задолженности.

За два последних месяца предприятия, непосредственно подчиненные Минпромполитики, увеличили задолженность более чем в 1,5 раза, Минтопэнерго – на треть и МЧС – на 11%, отметил Президент. Объемы задолженности до сих пор остаются значительными также и по объектам, подчиненным Минуглепрому (50 млн. грн.) и Фонду госимущества (62 млн.) – и это несмотря на постоянные дотации из Государственного бюджета.

По убеждению Президента, в такой ситуации в первую очередь следует говорить о персональной ответственности министров и других должностных лиц, которые управляют этими объектами госсобственности. Такие предприятия, констатировал он, медленно превращаются в банкротов, а после этого начинаются процессы их приватизации. «Где эффективность работы с госимуществом?» – спросил Президент.

Глава государства отметил, что учитывая указанную проблему, он вынужден обратить на это внимание премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в соответствующем обращении.

В ходе совещания Президент изложил свое виденье конкретных мероприятий для решения этой проблемы. Речь идет о принципиальном подходе при проверках соблюдения работодателями требований законодательства о труде; расширении практики привлечения к проверкам органов прокуратуры, других контролирующих структур и профсоюзных организаций; необходимости обеспечить привлечение к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности руководителей предприятий-должников и соответствующих министерств и ведомств за нарушение законодательства об оплате труда.

По мнению В.ЮЩЕНКО, вопросы выплаты текущей зарплаты и погашения задолженности должны стать ключевыми темами заседаний коллегий госадминистраций и местной исполнительной власти. Кроме того, нужно повысить уровень исполнительного производства по решению судов о принудительном взыскании задолженности по выплате заработной платы.

Участники совещания также подняли тему социальной защиты многодетных семей. Президент отметил, что этот вопрос является одним из фундаментов социальной политики государства. Сегодня нужны гарантии реальной, а не декларативной поддержки таких семей, сказал он.

В этом контексте глава государства уделил особое внимание теме субсидий и государственной помощи. В данном случае необходимо обеспечить упрощенный механизм их получения, сказал он. Также, по мнению В.ЮЩЕНКО, актуально рассмотрение вопроса повышения размеров помощи малообеспеченным семьям – ведь в их число, как правило, попадают и многодетные семьи.

Президент подробно остановился на проблеме получения высшего и среднего специального образования детьми из многодетных семей. Власть должна выработать четкий механизм, который бы давал возможность такой молодежи после успешного окончания школы поступить на бюджетную форму обучения, отметил он. Президент также обратил внимание на необходимость в ближайшее время разработать изменения к действующему законодательству Украины относительно усиления государственной поддержки многодетных семей. Прежде всего, речь идет о совершенствовании Жилищного кодекса, Закона «О жилом фонде социального назначения», Закона «Об охране детства». «Все вопросы, связанные с защитой многодетных семей, находятся под моим личным контролем», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент обратился к участникам совещания в течение недели предоставить конкретные предложения по внедрению эффективных механизмов решения указанных проблемных вопросов. Глава государства выразил готовность при наличии таких предложений оперативно оформить их в соответствующие Указы или поручения Президента Украины.