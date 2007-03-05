Янукович поедет в Страсбург

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ в середине апреля примет участие в заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, сегодня В.Янукович в ходе встречи с содокладчиками ПАСЕ по вопросам Украины Ренатой ВОЛЬВЕНД и Ханне СЕВЕРИНСЕН подтвердил свое участие в заседании ПАСЕ.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили необходимость проведения в Украине судебной реформы.

Как отмечает пресс-служба Кабмина со ссылкой на Х.Северинсен, ПАСЕ считает возможным прекратить мониторинг ситуации в Украине только после достижения прогресса в реформировании судебной системы.