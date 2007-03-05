В Нашей Украине считают, что Лавринович зарвался
Заявление главы юридического департамента
Заявления министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА об “угрожающей тенденции частого применения Президентом Украины права вето” кажутся, по меньшей мере, некорректными.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом заявил руководитель юридического департамента партии Валерий КАРПУНЦОВ.
В.КАРПУНЦОВ отметил, что в полномочия министра юстиции Украины не входит оценка действий Президента Украины на предмет их конституционности, целесообразности, соответствия международным принципам и нормам. “В этом контексте подобные заявления министра юстиции Украины могут быть расценены как факт превышения им своих полномочий”, - сказал юрист.
В.КАРПУНЦОВ отметил, что “искусственной в этом отношении является и ссылка на практику развитых европейских государств, в которых право вето президента относительно законов, принятых парламентом, – большая редкость”. Он отметил, что в соответствии со ст.106 Конституции Президент Украины имеет право вето в отношении принятых Верховной Радой Украины законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной Раде Украины.
В.КАРПУНЦОВ отметил, что фактически, ветирование Президентом Украины законов, принятых Верховной Радой Украины – это не только право, но и обязанность главы государства, поскольку по Конституции он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина”. “И не проблема Президента Украины, что Верховная Рада Украины, а точнее – так называемая “антикризисная коалиция” принимает некачественные законы, законы которые нарушают Конституцию Украины, угрожают правам и свободам граждан. Напротив, неприменение права вето Президента в отношении таких законов может быть расценено как несоответствующее осуществление последним своих полномочий”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 2 марта министр юстиции Украины А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, применяя право вето к большому количеству законов, сдерживает успешную работу правительства. «Я с грустью могу констатировать, что то, что мы можем увидеть, не вдохновляет - если в Украине с августа прошлого года по февраль этого года принято 140 законов, и глава государства 26 раз применил право вето», - сказал министр.