В Нашей Украине считают, что Лавринович зарвался

Заявления министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА об “угрожающей тенденции частого применения Президентом Украины права вето” кажутся, по меньшей мере, некорректными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, об этом заявил руководитель юридического департамента партии Валерий КАРПУНЦОВ.

В.КАРПУНЦОВ отметил, что в полномочия министра юстиции Украины не входит оценка действий Президента Украины на предмет их конституционности, целесообразности, соответствия международным принципам и нормам. “В этом контексте подобные заявления министра юстиции Украины могут быть расценены как факт превышения им своих полномочий”, - сказал юрист.

В.КАРПУНЦОВ отметил, что “искусственной в этом отношении является и ссылка на практику развитых европейских государств, в которых право вето президента относительно законов, принятых парламентом, – большая редкость”. Он отметил, что в соответствии со ст.106 Конституции Президент Украины имеет право вето в отношении принятых Верховной Радой Украины законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение Верховной Раде Украины.

В.КАРПУНЦОВ отметил, что фактически, ветирование Президентом Украины законов, принятых Верховной Радой Украины – это не только право, но и обязанность главы государства, поскольку по Конституции он является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина”. “И не проблема Президента Украины, что Верховная Рада Украины, а точнее – так называемая “антикризисная коалиция” принимает некачественные законы, законы которые нарушают Конституцию Украины, угрожают правам и свободам граждан. Напротив, неприменение права вето Президента в отношении таких законов может быть расценено как несоответствующее осуществление последним своих полномочий”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 марта министр юстиции Украины А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, применяя право вето к большому количеству законов, сдерживает успешную работу правительства. «Я с грустью могу констатировать, что то, что мы можем увидеть, не вдохновляет - если в Украине с августа прошлого года по февраль этого года принято 140 законов, и глава государства 26 раз применил право вето», - сказал министр.