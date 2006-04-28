Черновецкий предложил кандидатуру своего заместителя

Депутат Киевсовета от фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ заявляет, что его фракция не согласна с составом счетной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, он также сказал журналистам, что БЮТ заявляет о неправильном подсчете голосов по этому вопросу.

«Нарушаются нормы закона и регламента. Каждая фракция имеет право хотя бы внести свои кандидатуры. Господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ даже не дал нам зачитать свои кандидатуры», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ. По его словам, в счетную комиссию были включены представители тех фракций, которые поддерживают мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. БЮТ же предлагал увеличить состав счетной комиссии с 7 до, хотя бы, до 9 человек, сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, БЮТ хотел предложить в счетную комиссию двух человек, а “Гражданский актив Киева” – одного. «Неужели тяжело было включить этих людей и нормально вести сессию?», - спросил А.ПАВЛОВСКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил, что за избрание счетной комиссии Киевсовета проголосовали 62 депутата, в то же время БЮТ утверждает, что не было даже 30 голосов депутатов.

Невзирая на блокирование трибуны депутатами от БЮТ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ продолжил вести сессию и предложил перейти к другому пункту повестки дня – избранию заместителя Киевского городского председателя – секретаря Киевсовета. Он предложил на рассмотрение кандидатуру председателя фракции Блока Черновецкого Олеся ДОВГОГО.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он «хороший парень», который «прошел детектор лжи, отвечая на вопрос о том, что он будет с любовью относиться к избирателям Киева», а также является порядочным человеком и хочет изменений в Киеве. «Другой кандидатуры я предлагать не буду», - подчеркнул мэр.

Счетная комиссия приступила к выполнению своих обязанностей и попросила 10 минут перерыва для подготовки к дальнейшей работе.

Как сообщал УНИАН, в состав счетной комиссии Киевсовета, согласно проекту решения, вошли семь человек: Анатолий ЧУБ (Блок Черновецкого), Анатолий КОВАЛЕНКО (Народный блок Литвина), Сергей ЗИМИН (СПУ), Денис КОМАРНИЦКИЙ (Блок Черновецкого), Сергей ЧЕРЕП (Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП), Виктор БИЛЫЧ («Наша Украина») и Евгений ШАЛОМЕЕВ (Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП).