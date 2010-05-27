Левочкин считает, что коалицию ждет серьезное испытание

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН прогнозирует, что первым серьезным испытанием для парламентской коалиции станет обсуждение и принятие Верховной Радой пакета экономических реформ Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, ожидаемое на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с представителями СМИ в Администрации Президента.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, он не видит особых проблем в ситуации с протестами коммунистов, выступивших против учений с участием НАТО в Крыму (на днях Верховная Рада приняла соответствующие законопроекты, разрешающие такие учения, при этом фракции Партии регионов и Блока Литвина проголосовали «за», а коммунисты выступили против – УНИАН). Он сравнил это с отношениями в семье. «Как бывает у молодых супругов? Они могут и ругаться», - заявил он. Поэтому Украина Президента В.ЯНУКОВИЧА, говорит он, сохраняя внеблоковый статус, будет сотрудничать с НАТО, соответственно, «учения пройдут, коммунисты выскажут свою позицию, и мы будем двигаться дальше».

А вот голосование именно за пакет экономических реформ, которое вскоре инициирует Президент В.ЯНУКОВИЧ в парламенте, будет, по мнению С.ЛЕВОЧКИНА, «самым сложным». По его словам, Президент уже практически завершил работу над законопроектом о принципах внешней и внутренней политики, над законопроектами по судебной реформе и другими проектами законов, которые потребуют «общих голосований».

В пакете экономических реформ, отметил глава Администрации Президента, всего около 25 приоритетов, они «разнесены по годам, расписаны необходимые средства». При этом, считает он, весьма дискуссионными для партнеров Партии регионов по коалиции, в частности коммунистов, будут вопросы, касающиеся пенсионной реформы, тарифов на коммунальные услуги, вопросы земельного рынка. «Реформами предусматривается создание полноценного, прозрачного рынка земли, полноценного реестра земельных участков», - заявил он. Все это, прогнозирует С.ЛЕВОЧКИН, может вызвать серьезные дискуссии в коалиции.

В политической сфере, предрекает он, будут, в частности, «сложности с законом о выборах в местные органы власти». Тем не менее, высказал он прогноз, «реформы будут реализованы», а коалиция выдержит это испытание.