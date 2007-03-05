Завтра, 6 марта, в 14-00 в помещении Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 18/2, к. 12) состоится пресс-конференция содокладчиков Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами - членами Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

Вход - по карточкам аккредитации.