Состоится пресс-конференция содокладчиков Комитета ПАСЕ
12:44, 05 марта 2007Политика
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Завтра, 6 марта, в 14-00 в помещении Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 18/2, к. 12) состоится пресс-конференция содокладчиков Комитета ПАСЕ по вопросам соблюдения обязанностей и обязательств государствами - членами Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.
Вход - по карточкам аккредитации.
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