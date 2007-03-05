России сейчас не стоит беспокоиться о сближении Украины и ЕС

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ и комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР не видят причин для того, чтобы новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС вызывало обеспокоенность у России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня перед началом рабочего завтрака в Брюсселе.

“Я не думаю, что Россия будет обеспокоена новым усиленным соглашением между Украиной и ЕС. Это соглашение между нами, которое делает нас ближе к Европе и которое дает нам возможность быть лучшими соседями”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

“Мы работаем не против России”, - сказал он.

В свою очередь комиссар ЕС отметила, что не видит проблем, поскольку все три страны являются соседями.

“Для меня понятно, что Украина и Россия и ЕС - мы все соседи. И это очень важно для всех нас иметь хорошие отношения между нами всеми”, - сказала комиссар.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начались переговоры между Украиной и ЕС по новому усиленному соглашению.

В то же время председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Иен БОУГ прогнозирует, что переговоры о заключении нового усиленного соглашения между Украиной и Европейским Союзом будут длиться больше года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Конечно, это будет длиться больше года. Насколько больше года, я не хочу сейчас гадать», - сказал И.БОУГ.

По его словам, это будет длительный процесс, цель которого достижение действительно материального соглашения, которое определит отношения Украины и ЕС на надлежащих принципах на достаточно длительное время.

Он отметил, что во время сегодняшнего заседания в Брюсселе Украина и ЕС должны определить, чего они хотят достичь этим соглашением.

Как подчеркнул И.БОУГ, Европейский Союз хочет заключить такое соглашение, которое усилит сотрудничество Украины и ЕС, в частности интеграцию Украины во внутренний ЕС.

Он также добавил, что переговоры будут длиться столько времени, сколько нужно, чтобы охватить большое количество мероприятий.