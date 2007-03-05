Литвин: власть зациклилась на перетягивании полномочий

Экс-председатель Верховной Рады Украины, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил в интервью газете «Известия в Украине» (№38 от 5.03.2007 г.).

В частности, отвечая на вопрос, является ли он сторонником досрочных выборов, В.ЛИТВИН заявил: «Конечно!». По его словам, сегодня власть не отражает настроений людей, она «зациклилась» на перетягивании полномочий, а также – не имеет четкой программы действий. Также В.ЛИТВИН утверждает, что на минувших парламентских выборах «подсчет 10-12% бюллетеней был сфальсифицирован».