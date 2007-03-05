Янукович увидел ”окончательные признаки прошедших выборов”...

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет содокладчиков Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ренату ВОЛЬВЕНД и Ханне СЕВЕРИНСЕН, а также секретаря Мониторингового комитета ПАСЕ Иви-Триин ОДРАТС в стабильности политической и экономической ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня в ходе встречи с делегацией ПАСЕ.

«На наш взгляд политическая и экономическая ситуация является стабильной. Происходит процесс, который имеет окончательные признаки прошедших президентских и парламентских выборов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, конституционная реформа, вступившая в силу с 1 января 2006 года, сейчас набирает «правовые признаки и начинает действовать по всем направлениям деятельности государства».

Премьер-министр подчеркнул, что высказывания некоторых политических сил и политиков о необходимости проведения досрочных парламентских и президентских выборов не имеет никаких законных оснований.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что с интересом выслушает результаты длительного визита делегации ПАСЕ в Украине.

Содокладчики ПАСЕ Х.СЕВЕРИНСЕН и Ренате ВОЛЬВЕНД находятся в Украине в рамках подготовки доклада о выполнении Украиной своих обязательств перед Советом Европы.