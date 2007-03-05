Представление Ющенко на Огрызко и Короля до ВР еще не дошло

В комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления пока не поступали документы от Президента относительно назначения Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел и Виктора КОРОЛЯ на должность председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель Комитета ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Виктор ТИХОНОВ. «Есть только устное сообщение, а в письменном виде документы пока не поступали», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он отметил, что во время первого представления этих кандидатур представители комитета проводили встречи с В.ОГРЫЗКО и В.КОРОЛЕМ. При этом он напомнил, что Верховная Рада во время первого рассмотрения этого вопроса не дала своего согласия на назначение этих лиц. «Думаю, что так будет и в этот раз, если не будет политических договоренностей», - сказал народный депутат.

В.ТИХОНОВ отметил, что на сегодняшний день «нет оснований, чтобы Верховная Рада изменила свое решение».