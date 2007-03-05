”Пора” сменила лидера без комментариев

Гражданская партия «Пора» на заседании центрального совета партии, которое состоялось в воскресенье, 4 марта, избрала председателем политсовета партии Владислава КАСЬКИВА вместо Евгения ЗОЛОТАРЁВА.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил член политсовета Сергей ТАРАН.

По его словам, кроме Е.ЗОЛОТАРЁВА, также была переизбрана еще часть политсовета. Он подчеркнул, что на заседании состоялась оживленная открытая дискуссия, что, по его словам, говорит о демократичности партии.

На вопрос о причинах смены председателя совета партии и не связано ли это с поддержкой или неподдержкой движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО, С.ТАРАН ответил, что на заседании речь не шла о поддержке или неподдержке этого движения и фамилия Ю.ЛУЦЕНКО не звучала. Речь шла о сотрудничестве с гражданским движением как таковым.

Отвечая на вопрос, почему было решено переизбрать Е.ЗОЛОТАРЁВА, С.ТАРАН сказал, что Е.ЗОЛОТАРЁВ был не против обновления политсовета, в частности, смены председателя политсовета в новых условиях.

В свою очередь сам Е.ЗОЛОТАРЁВ в комментарии УНИАН подтвердил, что заседание состоялось и решение об избрании В.КАСЬКИВА вместо него в должности председателя совета партии было принято, однако отметил, что члены совета до следующего заседания политсовета договорились не комментировать это событие.