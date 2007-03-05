Европа настаивает на политике соседства с Украиной, и не больше

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет, что новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС будет заключаться исключительно в рамках европейской политики соседства (ЕПС).

Об этом она заявила сегодня журналистам в Брюсселе перед рабочим ланчем с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем ВЕСЕЛОВСКИМ.

“Я бы хотела еще раз сказать, что это усиленное соглашение будет заключаться в рамках Европейской политики соседства. Вы знаете, что ЕПС не предусматривает вступления, но дает большой шанс нашим отношениям стать ближе и глубже”, - сказала она, добавив, однако, что будущее нельзя предвидеть.

Комиссар отметила, что новое соглашение будет строиться на основе действующего соглашения о партнерстве и сотрудничестве, но будет усилено, в частности, за счет появления в нем договора о создании зоны свободной торговли.

В то же время Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР отметила, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС могут начаться только после присоединения Украины к Всемирной торговой организации (ВТО).

Кроме того, по словам комиссара, в новом усиленном соглашении должны появиться положения об усилении энергетического сотрудничества, которые будут построены на основе энергетического меморандума, подписанного между Украиной и ЕС.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ в свою очередь заявил, что Украина ценит шанс усилить отношения с ЕС.

“Мы ждем открытия нашего будущего, которое связано с интеграцией в ЕС, с чем согласны все представители нашего общества. Главная проблема – это донести эту идею до Еврокомиссии. И наша делегация готова сделать это”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе официально начинаются переговоры между Украиной и ЕС относительно подписания нового усиленного соглашения, которое должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года.