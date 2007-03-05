Брат Ющенко взялся за объединение украинских православных

Брат президента Украины народный депутат Петр Ющенко возглавил созданную общественную организацию «За поместную Украину», призванную внести свою лепту в процесс объединения украинского православия и создания единой поместной церкви.

Организация «За поместную Украину» создана участниками научно-практической конференции «Поместная православная церковь: проблемы и перспективы становления». Организаторами конференции выступили: «Всеукраинское объединение «За Украину! За Ющенко!», Украинская ассоциация религиоведов, Центр религиозной информации и свободы, Украинская экологическая ассоциация «Зеленый мир» и Союз казачьих организаций Украины. Участники конференции создали организационный комитет по подготовке всеукраинского съезда общественной организации «За поместную Украину».

«Мы призываем всех, кто поддерживает идею поместности украинского православия, создавать региональные ячейки организации «За поместную Украину», — заявил Петр Ющенко. «Эта организация призвана объединить силы общества, всех православных верующих", - сказал пресс-секретарь УПЦ КП архимандрит Евстратий.

По словам Петра Ющенко, созданная структура будет предоставлять любую организационную и консультационную помощь всем, кто желает влиться в ее ряды и разделяет идею объединенного украинского православия. По информации «Экономических известий», с конца марта финансовое обеспечение деятельности организации «За поместную Украину» будет осуществлять благотворительный фонд, структура которого разрабатывается в настоящее время.

По словам пресс-секретаря Украинской православной церкови Московского патриархата Василия Анисимова, представители УПЦ (МП) на конференцию не попали. «Нам сказали, что это закрытое заседание. Нас никто не приглашал, несмотря на то, что инициаторы и участники конференции ратуют за единую православную церковь. На мой взгляд, создание организации «За поместную Украину» является всего лишь очередной попыткой Киевского патриархата сблизиться с властью и совершать таким образом давление на УПЦ (МП)», — считает господин Анисимов.

Напомним, что ранее президент Украины Виктор Ющенко выступил с инициативой преодоления раскола украинского православия и создания Украинской Поместной православной церкви. Виктор Ющенко предложил создать рабочую группу в виде межцерковной комиссии, в которую бы вошли по 3 епископа и по 2 священника со стороны УПЦ КП и УПЦ (МП) для разрешения наболевших вопросов, однако со стороны УПЦ (МП) инициатива президента не нашла поддержки.

Обком