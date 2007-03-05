Сегодня начнутся переговоры о новом соглашении Украины с ЕС

В Брюсселе сегодня начинается первый раунд переговоров о новом Углубленном соглашении между Украиной и Евросоюзом.

Заместитель министра иностранных дел Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ и заместитель гендиректора по вопросам внешней политики Еврокомиссии Хугес МИНГАРЕЛИ обсудят цели нового соглашения, состав рабочих групп и графики встреч, сообщает ICTV.

Следующий диалог на уровне руководителей ведомств состоится в Киеве уже 2 апреля.

Среди приоритетов нового соглашения - создание зоны свободной торговли, сотрудничество в отрасли юстиции, обороны и политики безопасности. В то же время Киев критикует предлагаемую Брюсселем политику соседства и хочет реальной интеграции в евросообщество.