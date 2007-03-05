В женский день Ющенко поедет в Брюссель

8 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в саммите Европейской народной партии, который состоится в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 7 марта В.ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Польскую Республику, по приглашению Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО. Основная цель визита – активизация совместной деятельности Украины и Польши в рамках европейской энергетической стратегии. Во время визита состоится двусторонняя встреча глав государств, а также совместное посещение города Плоцк – ключевого пункта проекта «Одесса – Броды – Плоцк».

8 марта Президент Украины примет участие в саммите Европейской народной партии, который состоится в Брюсселе. Среди главных тем саммита – будущее развитие Европейского Союза и Европейская энергетическая стратегия.

Президент Украины во время мероприятия планирует обсудить вопросы украинской евроинтеграции с ведущими европейскими политиками, которые будут принимать участие в саммите ЕНП. В частности на саммите будет присутствовать Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ, а также с Верховным представителем Европейского Союза Хавьером СОЛАНОЙ.