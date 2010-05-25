В партии Луценко боятся перерегистрации

Инициатива председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА провести перерегистрацию политических партий опасна тем, что она может быть использована для снятия с выборов партий, которые не угодят нынешней власти, считает народный депутат от «Народной самообороны» Олег НОВИКОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Поскольку на сегодняшний день в одних руках находится контроль и над судебной ветвью власти, и над исполнительной, и над Министерством юстиции в частности, то нет никаких сомнений, что Минюст может пойти по принципу не проводить перерегистрацию неугодных партий, тем самым снимая их с последующего участия в каких-либо выборах - будь то президентские, будь то выборы в местные советы», - считает О.НОВИКОВ.

Он отметил, что Минюст не имеет права вмешиваться в дела политических партий, если соблюдаются нормы законов «Об объединении граждан» и «О политических партиях». «Если все нормы выполняются, то какая перерегистрация может быть? И для чего? Чтобы уменьшить количество партий? Начинать нужно, в первую очередь, не с партий, а с экономики. У нас партий меньше, чем банков, и финансовый кризис нанес удар не по политическим партиям, а по банковской системе. Поэтому сначала нужно заняться экономикой, исправить экономическую ситуацию в стране, а не браться за такие незначительные вещи, как политические партии», - считает депутат.

«Ни в одной стране мира не происходит борьба путем лицензирования или перерегистрации политических партий, даже если это маргинальные партии или партии, которые состоят из одного человека. Не подобает такому серьезному политику, как Владимир ЛИТВИН, делать подобные заявления», - считает О.НОВИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая В.ЛИТВИН заявил, что выступает за проведение перерегистрации политических партий страны для борьбы с их «торговлей».

«У нас есть люди, которые за деньги оформляют партию, а затем продают ее под сезон», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН назвал партийную систему Украины обезображенной и заявил, что в стране существует около 180 партий.

«Давайте принципиально поставим вопрос о том, чтобы провести перерегистрацию политических партий, чтобы выполнялся закон: партии должны иметь отделения в большинстве областей, а в этом большинстве областей - должны иметь определенную кредитную историю. Тогда у нас не будет проблем», - заявил председатель Верховной Рады.