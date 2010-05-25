У Тимошенко есть три вопроса к Януковичу

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предостерегает, что в новой стратегии развития Украины, которую Президент Виктор ЯНУКОВИЧ будет презентовать летом, может быть заложен механизм уничтожения украинских национальных ценностей.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Полтаве.

"Виктор ЯНУКОВИЧ в своем последнем интервью центральным каналам телевидения объявил, что он в июне сообщит обществу стратегию развития Украины, и сказал, что эта стратегия разработана иностранными консультантами. У меня есть на эту тему три вопроса к ЯНУКОВИЧУ. Первый: пусть он обнародует, какие компании разрабатывали стратегию развития Украины, и не вмонтировано ли там, в эту стратегию, по сути, уничтожение национальных интересов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, если к разработке стратегии развития Украины были привлечены исключительно иностранные компании, "то возникает вопрос - чьи интересы заложены в этой стратегии".

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО, по ее словам, интересует, откуда были взяты средства на оплату услуг иностранных специалистов. "Если он (ЯНУКОВИЧ) будет обнародовать стратегию развития Украины, которая написана зарубежными специалистами, пусть сообщит источники, кто платил этим зарубежным разработчикам стратегии развития Украины. Хотелось бы знать, за какие деньги: если заплатили те олигархи, которые окружают ЯНУКОВИЧА, то понятно, что эта программа стратегическая Украины сделана не в интересах людей, а в интересах окружения ЯНУКОВИЧА", - сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее интересует вопрос, "зачем ему (ЯНУКОВИЧУ) правительство, и есть ли премьер-министр АЗАРОВ и есть ли министры, если они не способны самостоятельно разработать стратегию развития Украины". "А в то же время, с чем ЯНУКОВИЧ шел на избирательную кампанию Президента, если у него не было этой стратегии развития Украины?" - риторически спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

"ЯНУКОВИЧ, по сути, ставит под угрозу стратегическое развитие государства, опираясь на сомнительные консультации, которые он использует для того, чтобы создать стратегию развития государства", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.