Завтра ЕС начнет с Украиной о переговоры новом Соглашении

Официальные переговоры Европейского Союза (ЕС) с Украиной относительно нового Соглашения между Украиной и ЕС начнутся завтра, 5 марта, в Брюсселе. Ожидается, что комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства (ЕПС) Бенита Ферреро-Вальднер проведет встречу с заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Веселовским.

Напомним, что 22 февраля с.г. парламент принял Постановление о заявлении Верховной рады Украины "О начале переговоров между Украиной и Европейским Союзом о заключении нового базового договора". Как известно, в феврале 2008 г. заканчивается первый десятилетний срок действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС. В этом же году завершается трехлетний срок действия Плана действий Украина - ЕС.

22 января 2006 г. Совет министров иностранных дел ЕС утвердил мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной относительно нового усиленного соглашения. В документе не предусматривается отображения в новом соглашении перспективы членства Украины в ЕС, однако и не отрицается возможность ее присоединения.

6 февраля с.г. в Киеве состоялось заседание Украина-Тройка ЕС на уровне министров иностранных дел, на котором было объявлено о том, что переговоры официально начнутся 5 марта.

РБК-Украина