Чиновников-претендентов на служебное жилье стало больше

Кабинет министров Украины дополнил перечень категорий работников, которым могут быть предоставлены служебные жилищные помещения.

Текст соответствующего постановления, датированного 1 марта, размещен на Правительственном портале.

В частности, в перечень отныне включены работники представительства президента Украины в Автономной Республике Крым - постоянный представитель президента в АРК, первый заместитель постоянного представителя, заместитель постоянного представителя, руководитель службы и советник представительства президента к получению ими постоянного жилищного помещения.

В соответствии с документом, право на получение служебного жилья также получат должностные лица госкомитета финансового мониторинга: председатель Госфинмониторинга, его заместители, в том числе первый, директора департаментов и их заместители, начальники управлений, отделов, региональных отделов и их заместители, заведующие секторами, главные специалисты.

В постановлении также отмечены работники министерства угольной промышленности - заместители министра, в том числе первые, директора департаментов и их заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов и их заместители, заведующие секторами, главные специалисты, а также начальник и заместители начальника Государственной инспекции за контролем качества угольной продукции к получению ими постоянного жилищного помещения.

Постановлением установлено, что фонд служебных жилищных помещений формируется из нововыстроенного жилья, освобожденных жилищных помещений или квартир, приобретенных у физических или юридических лиц.