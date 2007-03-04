Ющенко подталкивают возглавить НСНУ

В субботу, 3 марта, состоялись отчетно-выборные областные партийные конференции в Запорожской, Ровенской, Львовской, Полтавской, Одесской и Киевской областях.

Все партийные организации приняли решение о подписании соглашений с БЮТ на местах относительно согласованной работы. Подавляющее большинство конференций решили поддерживать на должность головы Совета “Нашей Украины” Виктора Ющенко.

Отчетно-выборная конференция Ровенской областной организации партии “Наша Украина” в субботу единогласно поддержала кандидатуру Виктора Ющенко на должность председателя партии, а также приняла и направила Президенту соответствующее обращение. Также конференция в Ровно поддержала внесение изменений в Устав, в том числе – избрание председателя партии непосредственно на съезде.

Делегаты отчетно-выборной конференции Запорожской областной “Нашей Украины”, которая состоялась 3 марта, поддержали идею, чтобы партию возглавил Президент Виктор Ющенко.

Гостями конференции стали народные депутаты, члены фракции “Наша Украина” Петр Порошенко, Борис Беспалий и Владимир Карпук. В своем выступлении Порошенко отметил то, что сегодня партийцам необходимо выполнять четкие ежедневные задания, нужная не только стратегия, но и тактика. По его словам, съезд “Нашей Украины”, которая состоится 31 марта, должен назвать фамилию председателя партии. Это должна быть мощная в украинском политикуме фигура. Порошенко выразил пожелание, чтобы это был Виктор Ющенко. Он также заметил, что хоть “Наша Украина” и подписала с БЮТ Соглашение об Объединенной Оппозиции, на выборы эти политические силы все равно пойдут отдельными списками.

В Полтаве делегаты областной организации “Наша Украина”, решили, что поддержат ту кандидатуру, которую внесет Президент. Также участники конференции приняли резолюцию о сотрудничестве “Нашей Украины” и БЮТ на Полтавщине. Об этом сказал руководитель исполкома Полтавской областной "Нашей Украины" Владимир Боберский.

Львовская областная организация “Наша Украина” поддержала рекомендацию относительно избрания на должность председателя Совета партии Вячеслава Кириленко. В случае внесения изменений в устав и отмену должности председателя Совета партии, Львовская “Наша Украина” предлагает при согласии Президента поддержать его кандидатуру.

В конференции приняли участие лидер парламентской фракции “Наша Украина” Вячеслав Кириленко, народные депутаты Владимир Вязивский, Антон Ружицкий.

Херсон и Одесса ограничились избранием руководящего состава ячеек.

По материалам официального сайта Нашей Украины