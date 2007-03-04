Украина должна заставить Россию отработать план вывода ЧФ?

Политическое руководство Украины должно сделать невозможным продолжение после 2017 года срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины, и послать России ноту с требованием отработать план поэтапного выведения российского флота с территории Украины. Об этом заявил в Севастополе бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал в отставке Владимир БЕЗКОРОВАЙНЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире ТРК „Бриз” В.БЕЗКОРОВАЙНЫЙ, в частности, сказал: «Верховная Рада Украины должна принять соответствующее решение, либо Президент, либо правительство, что срок пребывания Черноморского флота на территории Украины не может быть продленным, и подать Российской Федерации ноту с требованием отработать план выведения ЧФ РФ с территории Украины. Потому что в 2017 году флот уже должен быть выведенным. То есть это не начало выведения, а – выведенным”.

По убеждению бывшего командующего, “Украина должна требовать от России план выведения ЧФ РФ, но она не требует”. “Эта позиция мне непонятна. Она непонятна народу Украины. Нам нужно доказывать политикам, чтобы они занимались проблемами национальной безопасности”, - отметил вице-адмирал в отставке.

По его словам, “мы предупреждаем Россию о необходимости выведения в 2017 году, но как-то так очень ласково”.

По мнению бывшего командующего, сегодня нужна политическая воля, поскольку, по его словам, “то, что мы сегодня наблюдаем на Черном море вообще, в Новороссийске, на побережье России убеждает, что Россия никак не готовится к выведению ЧФ РФ с территории Украины”.

В то же время В.БЕЗКОРОВАЙНЫЙ отмечает, “что это вопрос слишком болезненный, это не только корабли вывести. Нужно построить базу, потому что каждый корабль имеет огромные потребности в базовом обслуживании. Это - судоремонтные заводы, составы, вооружения, большая часть Севастополя служила как раз для обслуживания военного флота. И вот все нужно на новом месте построить”.

В противном случае, по словам вице-адмирала в отставке, вопрос об организации выведения ЧФ РФ может возникнуть только в 2016 году, когда “Россия, безусловно, заявит, что она соглашается с необходимостью выведения, но ей на это нужно 25 лет. И мы очутимся перед реальными условиями”.

Как считает бывший командующий ВМС Украины, “наилучшей стратегией, которая может быть применена для выведения Черноморского флота России, есть размещение новых кораблей на национальной территории РФ”. “Сегодня мы имеем 2007-й год, впереди 10 лет. Эти 10 лет Россия будет тихонько строить и размещать новые корабли по своим флотам. Так вот стоит, что бы именно эти новые корабли размещались на национальной территории, туда завозили все запасы для данных кораблей, перестраивались базы, инфраструктура для обслуживания кораблей”, - сказал он. И тогда, по мнению В.БЕЗКОРОВАЙНОГО, особых проблем с выведением кораблей не будет, потому что старые корабли, которые останутся, нужно будет уже резать, а новые корабли будут размещаться на российской территории, “и эта проблема будет исчезать сама по себе”.

По убеждению вице-адмирала в отставке, “та страна, которая имеет на своей территории иностранную военную базу, она в первую очередь теряет политические дивиденды, свой политический авторитет, ее не рассматривают как самостоятельное государство на внешнеполитическом уровне. И это на 100 процентов касается и Украины”.

Вместе с тем В.БЕЗКОРОВАЙНЫЙ выразил удивление в связи с тем, что кое-кто “пытается рассматривать вопрос ЧФ РФ в том ракурсе, что это нам помощь, наша защита”. “От кого нас защищают? Нас не нужно защищать, нам это не нужно, мы никого не просим нас защищать”, - сказал бывший командующий. Он считает, что Украина способна сама себя защитить. “И поэтому вопрос о необходимости пребывания в Украине этого флота - это абсурд”, - отметил В.БЕЗКОРОВАЙНЫЙ.