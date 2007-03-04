Границы заповедника “Бабий Яр” определят до конца года

Границы Государственного историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” будут определены до конца 2007 года.

Текст соответствующего постановления Кабинета Министров (№ 308 от 1 марта) за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на Правительственном портале.

Кабинет министров с целью почтения и увековечения памяти жертв войны и политических репрессий объявил комплекс памятников в урочище Бабий Яр в г. Киеве Государственным историко-мемориальным заповедником “Бабий Яр” и отнес его к сфере управления Министерства культуры и туризма.

Расходы по содержанию заповедника будут осуществляться за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете для Министерства культуры и туризма.

Правительство поручило Министерству культуры и туризма утвердить в трехмесячный срок Положение о Государственном историко-мемориальном заповеднике “Бабий Яр” и перечень объектов, которые входят в его состав, а также обеспечить до конца 2007 года утверждение границ и зон охраны, разработку генерального плана развития заповедника с определением стоимости, очередности и сроков проведения ремонтно-реставрационных работ и обустройства его территории.

Кроме того, Министерство культуры и туризма вместе с Киевской городской государственной администрацией должны подать в двухмесячный срок Кабинету министров Украины предложения о передаче в государственную собственность комплекса памятников в урочище Бабий Яр и других объектов, необходимых для функционирования заповедника.