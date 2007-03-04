Как ВР собирается реформировать ЖКХ

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроекты «О передаче в концессию предприятий жилищно-коммунального хозяйства» и «О передаче в концессию предприятий водоснабжения и водоотвода».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из авторов законопроектов народный депутат Украины Василий БЕРТАШ (фракция Партии регионов).

По его словам, эти законопроекты, разработанные членами профильного парламентского комитета, имеют целью передачу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в концессию путем открытого конкурса. Предусматривается, что особенностью таких конкурсов будет то, что у них не смогут принимать участие организации, которые не имеют собственных финансовых и материальных активов, а потому будут стремиться не к предоставлению качественных услуг, а к того, чтобы заработать средства на этой операции, а затем распродать имущество. Кроме того, в таких конкурсах смогут принимать участие и представители территориального общества, во избежание ситуации, когда будущие владельцы коммунальных предприятий договариваются с заинтересованными лицами из исполнительной власти в обход общественности. Необходимость такого условия вполне очевидна, отметил В.Берташ, поскольку предприятия жилищно-коммунального хозяйства являются стратегическими объектами в Украине, за деятельностью которых потрібен контроль местной власти.

В.Берташ также сообщил, что вместе с народным депутатом Василием БІЛИМ подал на рассмотрение парламента еще один законопроект, который касается создания вертикальной системы государственного архитектурно-строительного контроля. В нем, в частности, предусмотрено создание «единственного окна» при регистрации объектов строительства, которое значительно сокращает сроки этой процедуры.