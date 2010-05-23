Сегодня в Ивано-Франковске почтили память жертв коммунистического террора.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители областной и городской власти, политических партий национально-патриотического направления, а также общественность города собрались в мемориальном комплексе «Демьянов Лаз», чтобы помянуть жертв коммунистического террора, своих земляков, расстрелянных НКВД в Станиславской (Ивано-Франковской – УНИАН) тюрьме в начале 1941 года.

Участники мероприятия возложили венки и цветы на могилы невинно убиенных. Священники греко-католической и православной церквей отслужили поминальную панихиду. В руках собравшиеся держали партийные флаги КУНа, РУХа, «Свободы» и УНП.

Выступая на вече, председатель Ивано-Франковского областного совета Игорь ОЛИЙНЫК отметил, что «сталинская тоталитарная машина планомерно уничтожала украинство и наш украинский код: интеллигенцию, женщин и детей».

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС напомнил присутствующим, как 20 лет тому назад «группа смельчаков, когда еще крепкой была КПСС», откопала захоронение расстрелянных.

«Тогда все общество всколыхнула страшная весть, которая свидетельствовала о преступности тогдашнего политического режима, - отметил мэр Ивано-Франковска. – Тогда мы узнали горькую правду о «золотом сентябре 1939 года (присоединение Западной Украины к УССР – УНИАН)».

Он убежден, что «страшную правду об этих преступлениях не удастся скрыть уже никому». Он призвал лидеров патриотических сил прекратить «политическую конкуренцию между национально-патриотическими силами и объединиться ради сохранения всего украинского: языка, истории, культуры».

В.АНУШКЕВИЧУС считает, что те лидеры, которые стояли на Майдане Оранжевой революции в 2004 году, и которые из-за своей вражды скомпроментировали идеи Майдана, «должны уйти в отставку с политической арены».

Заместитель главы облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ отметил, что в настоящее время мы поминали жертв коммунистических репрессий, чтобы не забыть их жертвенность ради Украины. Он считает, что невинно убиенные «стали заложниками двух тоталитарных режимов: коммунистического и фашистского». Нынешнее чествование он назвал днем «торжества правды и справедливости».

Все выступающие призвали к единению и не забывать о том, что «мы являемся украинцами».