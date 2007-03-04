Украина и Болгария подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Распоряжение Януковича

Украина и Болгария подпишут соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Как сообщается на Правительственном портале, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение (№ 81-р от 1 марта) об одобрении соответствующего проекта межправительственного соглашения. Правительство уполномочило подписать соглашение министра промышленной политики Анатолия ГОЛОВКО.

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