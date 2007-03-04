Ключковскому понравилась идея Стретовича

Народный депутат из фракции «Наша Украина» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что идею создания Конституционной ассамблеи будет тяжело реализовать на практике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Киеве, комментируя предложение председателя Христианско-Ддемократический Союзу Владимира СТРЕТОВИЧА о создании Конституционной ассамблеи для внесения изменений или принятия новой Конституции Украины.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал, что создание Конституционной ассамблеи – это только один из вариантов внесения изменений в Конституцию или принятие новой, и, таким образом, разрешение той конфликтной ситуации, которая сложилась в украинской политике.

В то же время депутат выразил сомнение, что идею Конституционной ассамблеи можно практически реализовать. В частности, по его словам, во время формирования такой ассамблеи появится проблема выборов к этому органу: кто и на каких основаниях должен избираться.

«Я не вижу возможности объявить и провести выборы в Конституционную ассамблею на данный момент», - сказал Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.