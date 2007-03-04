Стретович: основания для досрочных выборов могут появиться

Председатель политической партии “Христианско-демократический Союз”, народный депутат Владимир СТРЕТОВИЧ считает, что нынешняя нестабильная ситуация в государстве может привести к возникновению оснований для проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Стретович выразил сегодня журналистам в Киеве.

“Ситуация в государстве характеризуется нестабильностью, и основание (для досрочных выборов – УНИАН) может появиться с самой неожиданной стороны, потому что тяжело предусмотреть, как вернется ситуация завтра”, - сказал В.Стретович.

Он выразил обеспокоенность ситуацией, когда политики “жмут друг другу руки”, но при этом не пытаются достичь компромисса. “Я не вижу попытки сторон достичь консенсуса политических элит для стабилизации ситуации в государстве. Это меня, как гражданина и как политика, беспокоит. У этой ситуации нужно искать выход...”, - прибавил он.

По мнению В.Стретовича, политики должны помнить, что время тех, кто при власти, очень коротко. “Мы отойдем, а государство останется, и государство будет существовать вечно. Просто мы такими противоборствующими действиями можем нанести большой вред государству, которое потом очень долго придется отрабатывать, возобновлять тем, кто придет после нас”, - отметил председатель ХДС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве происходит Форум депутатов всех уровней от партии „Християнсько-Демократичний Союз”. Планируется, что участники обсудят состояние местного самоуправления, задания депутатов местных советов, целесообразность сохранения императивного мандата, административно-территориальную реформу.