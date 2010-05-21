Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не считает, что парламентская оппозиция ограничена в правах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом В.ЛИТВИН заявил, отвечая на вопрос газеты «Киевский телеграф».

Председатель Верховной Рады напомнил, что сейчас 14 из 25 парламентских комитетов возглавляют представители оппозиции. Вместе с тем В.ЛИТВИН отметил, что оппозиция со ссылкой на статью 81 Регламента ВР, требует передачи ей еще ряда комитетов.

«Но при этом ее представители не хотят принимать во внимание очевидный факт: в этой статье речь идет о том, что комитеты распределяются между фракциями пропорционально их численности при формировании комитетов Верховной Рады, то есть тогда, когда решаются организационные вопросы - избирается руководство парламента, определяется перечень парламентских структур, их персональный состав и руководство, - сказал он. - При этом оппозиция имеет право выбирать комитеты в рамках своей квоты, например, две-три структуры, пять».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что сегодня, когда Верховная Рада работает, «не идет речь о том, чтобы остановить всю ее деятельность и начать процесс по-новому».

«Я предложил: есть вакансия на комитет - садитесь и договаривайтесь. Фракция Партии регионов готова передать оппозиции комитет по свободе слова. Но взамен они просят их отказаться от руководства одной из парламентских структур. Те не хотят. Искусственно нагнетают страсти», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом руководитель парламента отметил, что к нему не поступало ни одного заявления о сложении полномочий от руководителей парламентских комитетов, которые представляют оппозицию, невзирая на заявления о намерениях отказаться от руководства комитетами.

Кроме этого, напомнил В.ЛИТВИН, на пленарной неделе каждую среду оппозиция имеет право полностью формировать повестку дня, а по пятницам - задавать вопросы любому члену правительства.