Тимошенко в Америке сравнила Украину с аквалангистом

Американская газета The Washington Times охарактеризовала визит Юлии Тимошенко в США как "привлекающий большое внимание". "Тимошенко, которую считают фаворитом среди реформаторов на президентских выборах 2009 года, заявила, что воссоединившиеся реформаторские партии будут добиваться досрочных парламентских выборов, несмотря на политические и конституционные препятствия.

Тимошенко подчеркнула, что США должны высказаться в пользу Украины, несмотря на нагромождение внешнеполитических проблем, которые включают в себя Ирак, Иран, Афганистан и другие кризисы, не терпящие отлагательства", - пишет газета.

Автор статьи Дэвид Хэндз называет украинскую гостью харизматичной: "Харизматичная Тимошенко, чьим фирменным знаком являются светлые косы, заявила, что союзники Януковича доминируют в судах и являются ключевыми силовыми министрами в Киеве.

Богатые восточные бизнес-кланы из Донецка, где находится политическая база Януковича, покупают влияние и законодателей, чтобы он остался у власти, сказала она.

Партия Януковича "пытается покупать депутатов, как кур на базаре", сказала она, "а эти политики позволяют себя покупать".

Особенно зло она отозвалась об энергетических уступках правительства Москве. Она заявила, что Россия, через теневую посредническую компанию, зарегистрированную в Швейцарии, находится в процессе вложения капиталов в нефтяной, газовый и электрический рынки Украины, который даст России почти монополию на энергетические поставки в значительную часть Европы.

"Наше новое правительство и Российская Федерация поедают энергетическую систему страны, как булочки за завтраком", – сказала она.

Но она подчеркнула, что не считает себя "врагом России", одновременно обвинив украинских чиновников в нанесении ущерба основным экономическим и политическим интересам страны.

Президент России Владимир Путин "делает свое дело", заявила она.

"Это не значит, что я не люблю Россию. Мотивами политиков не должны быть подобные чувства. Просто я люблю Украину", – сказала она.

Тимошенко признала, что действовала слишком быстро во время своего недолгого и бурного пребывания на посту премьер-министра. Ющенко уволил ее через девять месяцев, в сентябре 2005 года, а ее пребывание в должности было отмечено множеством политических и личных стычек.

Она заявила, что Ющенко также недооценил влияние укоренившихся интересов, выступающих против реформ "оранжевой революции". Конституционные изменения, произведенные с 2004 года, ослабили президентскую власть, одновременно усилив власть премьер-министра.

Она сравнила Украину 2005 года с аквалангистом, слишком быстро поднявшимся на поверхность после лет, проведенных на застойной политической глубине.

"Если в будущем у меня появится возможность взять ответственность на себя, реформы, к сожалению, придется проводить медленнее, чтобы гарантировать, что новых изгибов пути не будет", – заявила она. "

Инопресса