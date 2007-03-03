С 1 апреля пенсии вырастут на 60-100 грн., заявил сегодня на заседании Совета по делам инвалидов при Кабинете Министров Украины министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «С 1 марта мы планируем сделать перерасчет пенсий для украинских граждан в сторону повышения и выполнить норму закона – повысить пенсию не менее чем на 20% от темпов роста зарплаты в прошлом году».

По словам министра, если перевести в абсолютные цифры, то с 1 марта пенсии для пенсионеров с среднем будут увеличены на 30-40 грн., кроме того, с 1 апреля произойдет следующее повышение пенсий также в пределах 30-40 грн.

«То есть на протяжении одного месяца правительство нашло возможность повысить пенсии на 60-80 грн., а для некоторых пенсионеров и на 100 грн.», - заявил М.ПАПИЕВ.

По его словам, такое «решение принято в связи с тем, что произошло существенное улучшение показателей экономики, увеличение поступлений в бюджет».

Кроме того, он отметил: «Если у нас будет стабильность в стране, то мы сможем с 1 апреля повысить размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 380 до 406 грн. Кроме того, что касается пенсий и социальной помощи, которую получают в соответствии с прожиточным минимумом - еще на 1% будет увеличение – до 410,5 грн. Следующее повышение с 1 октября – до 411 грн., плюс 1% - 415 грн.».

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С 1 апреля пенсии вырастут на 60-100 грн. - Папиев (уточненная)

Киев. 3 марта. УНИАН. С 1 апреля пенсии вырастут на 60-100 грн., заявил сегодня на заседании Совета по делам инвалидов при Кабинете Министров Украины министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «С 1 марта мы планируем сделать перерасчет пенсий для украинских граждан в сторону повышения и выполнить норму закона – повысить пенсию не менее чем на 20% от темпов роста зарплаты в прошлом году».

По словам министра, если перевести в абсолютные цифры, то с 1 марта пенсии для пенсионеров с среднем будут увеличены на 30-40 грн., кроме того, с 1 апреля произойдет следующее повышение пенсий также в пределах 30-40 грн.

«То есть на протяжении одного месяца правительство нашло возможность повысить пенсии на 60-80 грн., а для некоторых пенсионеров и на 100 грн.», - заявил М.ПАПИЕВ.

По его словам, такое «решение принято в связи с тем, что произошло существенное улучшение показателей экономики, увеличение поступлений в бюджет».

Кроме того, он отметил: «Если у нас будет стабильность в стране, то мы сможем с 1 апреля повысить размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 380 до 406 грн. Кроме того, что касается пенсий и социальной помощи, которую получают в соответствии с прожиточным минимумом - еще на 1% будет увеличение – до 410,5 грн. Следующее повышение с 1 октября – до 411 грн., плюс 1% - 415 грн.».