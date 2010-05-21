Корчинский рассказал, откуда у него венок, который упал на Президента

27 мая партия “Братство” проведет аукцион, на который будет выставлен венок, упавший на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА возле Могилы неизвестного солдата 17 мая во время визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом сообщает официальный сайт партии.

Стартовая цена венка - 8 тысяч гривен.

В “Братстве” отмечают, что на данный момент поступило уже около 50 заявок, в том числе и от известных людей.

Лидер “Братства” Дмитрий КОРЧИНСКИЙ в комментарии УНИАН рассказал, что венок принесли в партию “какие-то ребята, так сказать те, которые сочувствуют”. “Они вытащили его прямо из-под памятника, и принесли к нам”, - сказал он.

Д.КОРЧИНСКИЙ не видит в таких действиях оснований для административного или уголовного преследования этих людей “за акт вандализма”. “Венки всегда убирают коммунальные службы через некоторое время”, - прибавил он.

Кроме того, лидер “Братства” рассказал, что средства, полученные от продажи венка, пойдут на защиту политзаключенных. “У нас два человека сидят сейчас в одесском следственном изоляторе - Алексей МАКАРОВ и Виталий КРАСНОЩЕК - и на оплату адвокатов, передачи нужные деньги...”, - сказал он.

Как сообщалось, 17 мая с.г. в Киеве В.ЯНУКОВИЧ вместе со своим российским коллегой Д.МЕДВЕДЕВЫМ возлагал венки к Могиле неизвестного солдата. Во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом, и венок упал на В.ЯНУКОВИЧА.

Как пишет “Украинская правда”, видео В.ЯНУКОВИЧА с венком побило все рекорды украинского Интернета. Только за первые 18 часов на YouTube видео зафиксировано более 700 тысяч посещений.