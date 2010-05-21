ВР досрочно прекратила полномочия двух нардепов
"За" дали 303 голоса
Верховная Рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия Алексея КОСТУСЕВА (фракция Партии регионов).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 303 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отметил председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Владимир МАКЕЕНКО, А.КОСТУСЕВ подал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его председателем Антимонопольного комитета Украины.
Также ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Сергея ЛАРИНА. За данное решение проголосовали 303 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Как отметил В.МАКЕЕНКО, С.ЛАРИН подал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его главой Кировоградской облгосадминистрации.