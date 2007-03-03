Ющенко подписал изменения в структуре СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины», принятый парламентом 8 февраля 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве Президента.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в ст.2 Закона Украины «Об общей структуре и численности Службы Безопасности Украины».

Принятым законом внесены изменения в действующий закон с учетом уменьшения численности Службы безопасности Украины (СБУ) до 33500 чел., в том числе до 27200 военнослужащих в связи с образованием отдельного органа - Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на базе соответствующих подразделений СБУ.