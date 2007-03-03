Тимошенко пообещала брать пример с Рональда Рейгана

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в последний день своего визита в США получила награду «За честь и признание» от Республиканской партии США, которой отмечен ее вклад в развитие демократии.

Как передает корреспондент УНИАН, награду в виде книги с письмами экс-президента США Рональда Рейгана Ю.ТИМОШЕНКО вручил член редколлегии «Wall Street Journal» Джон ФАНД.

Вручение состоялось на банкете памяти Р.Рейгана в рамках 34-й ежегодной конференции в формате «Conservative Political Action Conference».

Выступая после получения награды, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в свое время на нее произвели большое впечатление слова Р.Рейгана, обращенные к Михаилу ГОРБАЧЕВУ: "Разрушьте эту стену".

"Эти слова напомнили нам, что демократические ценности остаются нерушимыми и всегда могут быть указателем в жизни", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Руководствуясь этими словами, мы совершили Помаранчевую революцию. И сегодня мы вновь противостоим силам, стремящимся остановить развитие демократии и разрушить нашу независимость. Поэтому я буду, как это делал президент Рейган, противодействовать оппонентам демократии и свободы в моей стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Свое выступление лидер БЮТ завершила словами: "Господи, храни Америку и Украину" под длительные аплодисменты собравшихся.

На банкете присутствовали более двух тысяч человек, его транслировал в прямом эфире один из американских телеканалов.