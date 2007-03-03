Регионалы разработали свой план Барбаросса

Народный депутат, заместитель председателя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ предлагает парламенту в безотлагательном порядке собраться на специальное пленарное заседание в случае обнародования указа Президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в проекте постановления “О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины”, внесенном В.КИСЕЛЁВЫМ и зарегистрированном в парламенте 2 марта.

Проектом постановления предусматривается, что председатель Верховной Рады должен обеспечить немедленное информирование народных депутатов Украины о времени и месте проведения специального заседания. Кроме того, предлагается включить в повестку дня специального пленарного заседания вопрос об одновременном проведении выборов в Верховную Раду и Президента.

В пояснительной записке к проекту постановления В.КИСЕЛЁВ подчеркивает, что сегодня вполне очевидны нежелание Президента Виктора ЮЩЕНКО признать изменения в Конституции Украины, которые вступили в силу 1 января 2006 года, и попытка любой ценой отменить конституционную реформу.

По мнению депутата, политический кризис в Украине создан также попытками лидеров фракции БЮТ и членов фракции «Наша Украина» в Верховной Раде Украины избежать ответственности за злоупотребления в корпорации “Единые энергетические системы Украины” и украинском газоресурсном консорциуме, за злоупотребления на сотни миллионов в НАК «Нафтогаз Украины», за создание тарифного кризиса и нецелевое использование средств от продажи «Криворожстали».

“Помочь им в этом могут только досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Потому что согласно действующему избирательному законодательству на период подготовки и проведения выборов запрещается осуществлять любые проверки в отношении кандидатов, задействованных в избирательном процессе. Но пока работает антикризисная коалиция в Верховной Раде Украины, Президенту В.ЮЩЕНКО не удастся воплотить в жизнь свои намерения, а лидерам оппозиции избежать ответственности”, - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул В.КИСЕЛЁВ, учитывая, что сегодня отсутствуют определенные Конституцией основания для досрочного прекращения полномочий парламента, поддержку Президентом создания объединенной оппозиции в Верховной Раде Украины, основной программной целью которой является добиться при нынешней конституционно-правовой ситуации «проведения досрочных парламентских выборов и выборов депутатов местных советов», а также отмены изменений в Конституцию Украины, можно расценивать только как попытку главы государства получить с помощью объединения демократических сил условия для узурпации государственной власти в Украине.

“Учитывая изложенное, уважая волю украинского народа, которая была выражена на выборах народных депутатов Украины 26 марта 2006 года и которая является первичной для всех других властей, в частности и судебной (решение Верховного Суда Украины от 20 января 2005 года), заботясь об укреплении общественного согласия, принимая во внимание отсутствие конституционных оснований у Президента Украины для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины, предлагаю принять постановление «О некоторых вопросах обеспечения деятельности Верховной Рады Украины» с целью оперативной консолидации демократических сил, входящих в состав антикризисной коалиции, и принятия соответствующих решений”, - подчеркивается в пояснительной записке.