Чорновил считает Ющенко марионеткой

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что Партия регионов может поддержать кандидатуру Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, если глава государства будет избираться в парламенте.

Об этом Т.ЧОРНОВИЛ заявил в интервью газете «Киевский телеграф» (2 марта).

«С Президентом и его людьми невозможно о чем-то договариваться. Поэтому я пока очень скептически отношусь к возможности реализации данного сценария (выборам Президента в парламенте – УНИАН). Хотя это абсолютно нормальный вариант», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

«…Премьер просто размышлял над возможными сценариями развития событий. Выборы Президента в парламенте – один из них. Вот когда поменяется окружение ЮЩЕНКО, руководство его Секретариата, а я думаю, что это произойдет до конца года, то данный вариант станет реальным. Если Президент согласится на него, то мы готовы его поддержать, предоставить определенные гарантии. Ведь в противном случае Виктор ЮЩЕНКО уже никогда не будет Президентом. Для него это единственный шанс», - добавил депутат.

По его мнению, В.ЮЩЕНКО уже не играет самостоятельной роли в политике. «Знаете, мне рассказывали, что когда-то в Секретариате проходило совещание с участием Президента, на котором много спорили, кричали. В.ЮЩЕНКО долгое время сидел с отрешенным видом, а потом вдруг заговорил о Трипольской культуре и керамике», - рассказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он считает, что В.ЮЩЕНКО «хочет иметь престижную должность, чтобы отстаивать свои моральные ценности», например, вопросы Голодомора, языка.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в эфире телеканала ICTV, отвечая на вопрос, будут ли следующие президентские выборы всенародными или будут проходить в парламенте, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не исключил, что в 2009 году Президента будет избирать Верховная Рада.

27 февраля В.ЮЩЕНКО заявил, что считает искуссию относительно избрания Президента Верховной Радой преждевременной и бесперспективной.