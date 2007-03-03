У Возницкого создалось впечатление, что Янукович никогда не видел музеев

Правительство Украины стало больше интересоваться музеями после посещения премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ дворца Потоцких.

Такое мнение в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№8, 3-7 марта) высказал директор Львовской галереи искусств Борис ВОЗНИЦКИЙ.

Б.ВОЗНИЦКИЙ заметил, что государство не очень интересуется развитием музеев, «государство, очевидно, больше привлекают политические интриги».

Он напомнил, что недавно Львов посетил премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ. «Я ему показывал наш дворец Потоцких. Мне кажется, что люди, которые не являются идеологами, намного больше интересуются искусством. ЯНУКОВИЧ очень интересовался картинами, спрашивал, откуда они… Не знаю, возможно, он бывал в музеях, но у меня создалось впечатление, что он никогда не видел музеев», - прокомментировал Б.ВОЗНИЦКИЙ.

«А на второй день мне звонили из Киева и спрашивали: «Что вы сделали с ЯНУКОВИЧЕМ?.. Он, выступая в Кабинете министров, сказал: мы много недорабатываем, нужно давать деньги туда, где памятники есть, нужно с музеями что-то делать. То есть впервые за последние годы в Кабинете министров была поднята проблема бережного отношения к достопримечательностям», - добавил директор галереи.

Как сообщал УНИАН, 30 января В.ЯНУКОВИЧ побывал во Львове с однодневной рабочей поездкой. Премьер посетил дворец Потоцких, где ознакомился с экспозицией европейского искусства XIV-XVIII столетий и встретился с представителями интеллигенции Львовской области.