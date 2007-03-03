Азаров поставил себе задачу-максимум

Задачей-максимум, которая стоит на сегодня, является создать государственный бюджет 2008 года на новой налоговой базе, то есть на основе Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов, руководитель Рабочей группы по созданию Налогового кодекса Николай АЗАРОВ.

По его словам, проект Налогового кодекса должен быть разработан до 1 апреля текущего года.

Н.АЗАРОВ выразил надежду, учитывая то, что в рабочей группе принимают участие представители Верховной Рады и Секретариата Президента, что процесс согласования документа в комитетах ВР будет недлительным.