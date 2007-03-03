Азаров поставил себе задачу-максимум
10:58, 03 марта 2007Политика
821 0
Министр финансов думает о будущем
Задачей-максимум, которая стоит на сегодня, является создать государственный бюджет 2008 года на новой налоговой базе, то есть на основе Налогового кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр финансов, руководитель Рабочей группы по созданию Налогового кодекса Николай АЗАРОВ.
По его словам, проект Налогового кодекса должен быть разработан до 1 апреля текущего года.
Н.АЗАРОВ выразил надежду, учитывая то, что в рабочей группе принимают участие представители Верховной Рады и Секретариата Президента, что процесс согласования документа в комитетах ВР будет недлительным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter