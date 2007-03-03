В США ранили эксперта Сената, обвинившего власти России в убийстве Литвиненко
Джоял находится в критическом состоянии
|Пол ДЖОЯЛ
Как сообщает РИА “Новости”, официальный представитель ФБР США Ричард КОЛКО подтвердил газете "Файнешненел таймс", что ФБР сейчас "оказывает содействие" полиции в расследовани этого преступления.
В то же время, телеканал Эн-Би-Си сообщил без каких либо подробностей о том, что П.ДЖОЯЛ убит.
Полиция не сообщает никаких подробностей случившегося или о состоянии П.ДЖОЯЛА, но по данным неназванного лица, знакомого с обстоятельствами дела, он находится в госпитале в критическом состоянии.
По данным телекомпани Эн-би-Си, П.ДЖОЯЛ в четверг подходил к своему дому вечером, когда к нему подошли двое мужчин и выстрелили в него.
До этого П.Ера Джоял встречался с своим знакомым, проживающим в США бывшим генералом КГБ Олегом КАЛУГИНЫМ в Музее Шпионажа в Вашингтоне. После ранения П.ДЖОЯЛ попросил свою жену немедленно позвонить О.КАЛУГИНУ, сообщает Эн-Би-Си.
Газета подчеркивает, что "нет никаких признаков" того, что случившееся как-то связано с делом А.Литвиненко, но при этом обращает внимание на то, что участие ФБР в расследовании преступления местного значения является "необычным".
"Файнешненел таймс" обращает также внимание на то, что в минyвшее воскресенье в специальной программе Dateline на телеканале Эн-Би-Си о деле А.Литвиненко П.ДЖОЯЛ выступил с утверждением о том, что к смерти бывшего офицера ФСБ в Лондоне причастны якобы российские власти.
Со ссылкой на неназванное лицо, знакомое с ситуацией нa Эн-Би-Си, газета сообщает также, что американская телекомпания наняла телохранителей для ряда журналистов, готовивших программу.
Сама телекомпания от каких-либо комментариев отказалась.