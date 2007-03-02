Ющенко возвращается в Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил двухдневный официальный визит в Грузии и возвращается в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, во время визита В.ЮЩЕНКО провел встречи с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, председателем парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ и премьер-министром Грузии Зурабом НОГАИДЕЛИ. В рамках визита В.ЮЩЕНКО был подписан ряд межгосударственных соглашений.

Также в Грузии глава Украинского государства посетил концерт Национального заслуженного академического танца им. Вирского, Музей советской оккупации.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу героев, которые погибли в борьбе за единство Грузии и в официальной церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, нового помещения школы им. Г. Грушевского, где преподавание ведется на украинском языке.

Также В.ЮЩЕНКО посетил города Батуми и Синаки.