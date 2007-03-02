У Ющенко есть планы на 8 марта

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 8 марта посетит Брюссель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Европарламента, в 8.30 по местному времени запланирована встреча украинского Президента В.ЮЩЕНКО с Президентом Европарламента Хансом-Гертом ПОТТЕРИНГОМ.

При этом Представитель пресс-службы не уточнил, какие темы планируется обсудить во время этой встречи, отметив лишь, что эта встреча подтверждена.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и политики безопасности Хавъера СОЛАНЫ, на 8 марта запланирована встреча Х.СОЛАНЫ с В.ЮЩЕНКО.

В пресс-службе Президента Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ корреспонденту УНИАН сообщили, что по состоянию на данное время встреча Ж.БАРРОЗУ с В.ЮЩЕНКО не запланирована.