Мороз: через пару месяцев в коалиции будет 300 депутатов

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что “через пару месяцев мы будем иметь в парламенте коалицию в составе 300 депутатов, которые решат все вопросы с продолжением политической реформы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове.

Как известно, в состав парламентской коалиций входят 237 депутатов, в частности, от фракции Партии регионов – 185 депутатов, Социалистической партии Украины – 31 депутат, Коммунистической партий Украины – 21 депутат.