Мороз считает, что Луценко борется с властью ”под руководством Президента”

Председатель ВРУ Александр МОРОЗ считает, что инициативы экс-министра внутренних дел и советника Президента Украины Юрия ЛУЦЕНКО, связанные с организацией весеннего «похода на Киев» и противодействием власти, не будут иметь успеха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Харькове А.МОРОЗ, комментируя инициативы Ю.ЛУЦЕНКО.

«Как каждый человек, он имеет право провозглашать определенные вещи, пытаться достичь каких-то успехов в этом отношении, это его дело. Только я хочу сказать, что результат их будет нулевой. Я убежден, ничего из этого не выйдет», - сказал А.МОРОЗ.

В то же время председатель ВРУ выразил обеспокоенность, что «сбором людей занимаются районные администрации, что финансирование это в бюджете не предусмотрено. Однако тратятся большие средства, оснащение техническое такое, что не снилось ни одной политической силе».

А.МОРОЗ раскритиковал также то, что Ю.ЛУЦЕНКО якобы занимается организацией похода в рамках своего отпуска. «Или пусть уволится с работы и занимается своей агитацией, или как-то иначе действует», - сказал А.МОРОЗ. «В любом случае, отметил А.МОРОЗ, красноречивым является то, что он даже не руководитель штаба, он заместитель руководителя штаба по борьбе с властью, так я понимаю, под руководством Президента».

По мнению А.МОРОЗА, именно так нужно все понимать, потому что газета «Україна молода» на первой странице напечатала, что после определенных там решений, принятых такого то числа, администрация Президента получила полное право валить правительство». По словам А.МОРОЗА, «если такая цель ставится, тогда о ней откровенно нужно говорить всем, а не говорить о консолидации, демократии, решении социальных вопросов для народа и т.д.». «Я думаю, что из этой затеи не выйдет ничего», - отметил он. Более того, сказал А.МОРОЗ, он убежден, «что через пару месяцев мы будем иметь коалицию в составе 300 депутатов, которые решат все вопросы с продолжением политической реформы».